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Финал Кубка Италии перенесен со 2 июня на 17 мая

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Финал Кубка Италии-2016/17 между «Ювентусом» и «Лацио» перенесен на более ранний срок.

Такое решение было принято в связи с участием туринского клуба в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.

Ранее планировалось, что решающий матч Кубка Италии будет проведен 2 июня. Теперь же он состоится уже 17 мая в Риме.

Соперник «Ювентуса» по финалу Лиги чемпионов определится сегодня в ответном матче «Атлетико» - «Реал».

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