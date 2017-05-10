Финал Кубка Италии перенесен со 2 июня на 17 мая

Финал Кубка Италии-2016/17 между «Ювентусом» и «Лацио» перенесен на более ранний срок.

Такое решение было принято в связи с участием туринского клуба в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.

Ранее планировалось, что решающий матч Кубка Италии будет проведен 2 июня. Теперь же он состоится уже 17 мая в Риме.

Соперник «Ювентуса» по финалу Лиги чемпионов определится сегодня в ответном матче «Атлетико» - «Реал».

