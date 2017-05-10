Более одной тысячи камер видеонаблюдения установлено в «Лужниках»

Более 1000 камер видеонаблюдения установлено на стадионе «Лужники» для обеспечения безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Кроме этого, на территории олимпийского комплекса будет установлено еще 1500 камер слежения. Монтаж камер видеонаблюдения начался еще в феврале этого года. После установки все они будут объединены в общую систему наблюдения», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Он отметил, что вопросам безопасности на территории комплекса «Лужники» и Большой спортивной арены уделяется большое внимание.

По его словам, также на территории спорткомплекса появится шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с 39 полосами досмотра и семь пешеходных КПП с 427 точками прохода для посетителей.

Ранее Хуснуллин заявил, что ввод в эксплуатацию стадиона «Лужники» планируется в ближайшее время.

Напомним, в результате реконструкции вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей. «Лужники» примут матч открытия и финал чемпионата мира.