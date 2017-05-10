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Андрей Канчельскис: Слуцкий в «Челси»? Первое апреля уже давно прошло

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит в то, что Леонид Слуцкий станет новым главным тренером «Челси».

- Вы шутите? Вы смеетесь? Первое апреля давно уже было. Ребят, ну не надо издеваться над футболом, вы чего? Так и напишите. Слуцкий и «Челси» - это несопоставимо, - заявил Канчельскис в интервью порталу «Евро-футбол».

Ранее сообщалось, что в услугах нынешнего наставника «Челси» Антонио Конте заинтересован миланский «Интер». Однако по другим данным, Конте может продлить контракт с лондонским клубом. 

Слуцкий может возглавить «Челси»



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