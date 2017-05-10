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«МЮ» по инициативе Моуринью постарается приобрести Дайера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер по окончании сезона может перебраться в Манчестер. Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, в услугах игрока сборной Англии заинтересован наставник «Юнайтед» Жозе Моуринью.

Отмечается, что клуб готов выложить за хавбека «шпор» 40 млн фунтов. В стане «красных дьяволов» уверены, что данная сумма удовлетворит руководство лондонской команды и они отпустят футболиста в ряды «МЮ». Однако, боссы «Тоттенхэма» намерены получить за трансфер Дайера более выгодную сумму. 

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел во всех турнирах 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, а портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 22 млн евро.

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