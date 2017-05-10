Садьо Мане: Надеюсь, на следующей неделе начну бегать

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Я поправляюсь. Хочу поблагодарить всех физиологов за отличную работу. Не только со мной. Они так работают всегда.

Надеюсь, на следующей неделе я начну совершать пробежки. Я очень рад и с нетерпением жду этого», – сказал Мане после получения приза лучшему игроку команды в сезоне 2016/2017.

«Выиграть эту награду – большая честь для меня, особенно с учетом того, какие отличные игроки собраны в нашей раздевалке. Я хочу поблагодарить всех фанатов, которые голосовали за меня. Я очень счастлив».

Напомним, в 29 матчах своего дебютного сезона в составе «красных» 25-летний сенегалец забил 13 голов.

1 апреля он получил травму колена и выбыл до конца сезона.