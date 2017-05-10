«Виктория Пльзень» интересуется Комличенко

Форвард «Краснодара» Николай Комличенко может вернуться в чемпионат Чехии. Интерес к 21-летнему нападающему проявляет «Виктория Пльзень», сообщает «Р-Спорт».

«Это очень странная ситуация. Игрок доказал в Чехии, что способен приносить пользу. Причем как во внутреннем чемпионате, так и на уровне Лиге Европы. А в «Краснодаре» футболист не получил ни минуты игрового времени.

При этом в декабре «Краснодар» вернул его из аренды по собственной инициативе, хотя сам нападающий планировал остаться в Европе», – приводит агентство слова источника, близкого к ситуации.

Напомним, первую половину сезона Комличенко провел на правах аренды в «Словане» из Либереца и забил семь голов, в том числе четыре в Лиге Европы.

В зимнее трансферное окно «Краснодар» вернул Комличенко из аренды, но выходил на поле только во втором дивизионе за «Краснодар-2».

Добавим, что со следующего сезона главным тренером «Виктории Пльзень» станет Павел Врба, начинавший этот сезон в «Анжи».