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Рене Фазель: ИИХФ ждала большего интереса к играм чемпионата мира в Париже

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не вполне доволен посещаемостью матчей чемпионата мира-2017, который проходит в Париже и Кельне.

- Особенно неприятно было видеть, что матч сборных Швейцарии и Франции не собрал даже семи тысяч, хотя на предыдущем матче французов с финнами было 11 тысяч зрителей. Иногда все это сложно объяснить, но, безусловно, мы ждали большего интереса к играм в Париже.

В Париже мы ориентируемся на финальную посещаемость порядка 250 тысяч зрителей, в Кельне – около 350 тысяч зрителей. Посмотрим, как получится, но предварительно мы считаем так. В целом же могу сказать, что буду рад общей посещаемости турнира 500 тысяч зрителей, - рассказал Фазель.

Чемпионат мира по хоккею завершится 21 мая.


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