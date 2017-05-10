Рене Фазель: ИИХФ ждала большего интереса к играм чемпионата мира в Париже

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не вполне доволен посещаемостью матчей чемпионата мира-2017, который проходит в Париже и Кельне.

- Особенно неприятно было видеть, что матч сборных Швейцарии и Франции не собрал даже семи тысяч, хотя на предыдущем матче французов с финнами было 11 тысяч зрителей. Иногда все это сложно объяснить, но, безусловно, мы ждали большего интереса к играм в Париже.

В Париже мы ориентируемся на финальную посещаемость порядка 250 тысяч зрителей, в Кельне – около 350 тысяч зрителей. Посмотрим, как получится, но предварительно мы считаем так. В целом же могу сказать, что буду рад общей посещаемости турнира 500 тысяч зрителей, - рассказал Фазель.

Чемпионат мира по хоккею завершится 21 мая.





