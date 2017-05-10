Заммэра Москвы: На поле «Лужников» нет проплешин, можно ставить ворота и играть

Поле стадиона «Лужники» находится в отличном состоянии после зимы, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в субботу.

«На поле нет проплешин или поврежденных участков. Наносится разметка, можно ставить ворота и играть», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По его словам, в прошлом году при засевании поля было использовано 410 кг семян.

«Подогрев поля способен поддерживать температуру до +15 градусов, есть система орошения, подачи воздуха, используются специальные лампы солнечного света», – добавил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что первый матч после реконструкции на стадионе «Лужники» может быть проведен в ноябре, когда у России запланирован товарищеский матч с Аргентиной.

Напомним, в результате реконструкции вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей. «Лужники» примут матч открытия и финал чемпионата мира.