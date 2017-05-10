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«Барселона» надеется, что Месси уговорит Ди Марию перейти в каталонский клуб

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Руководство «Барселоны» планирует обновить состав по окончании текущего сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, который ранее выступал за мадридский «Реал».

Отмечается, что сине-гранатовые также рассматривают возможность трансфера Марко Ройса из дортмундской «Боруссии» и Бернарду Силвы из «Монако».

При этом сообщается, что «Барселону» может покинуть полузащитник сборной Турции Арда Туран. Руководство надеется, что Лионель Месси, а также Хавьер Маскерано уговорят Ди Марию вернуться в примеру.

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