Бывший форвард «Спартака» подписал контракт с «Шеллефтео»

Форвард Мэтт Андерсон продолжит карьеру в «Шеллефтео». 34-летний американец подписал со шведским клубом контракт на один год.

Следующий сезон станет для Андерсона третьим в шведской лиге. Два предыдущих сезона он провел в «Юргордене» и набрал 74 (36+38) очка в 102 матчах.

Напомним, в 2013-2015 годах Андерсон играл в КХЛ за «Спартак», «Медвешчак» и «Нефтехимик» и набрал 55 (26+29) очков в 117 матчах.

Форвард приехал в Россию после шести сезонов в AHL, где он в 2008 году выиграл Кубок Колдера с «Чикаго Вулвз». В 2011 году Андерсон стал участником Матча всех звезд АХЛ.

В нынешнем сезоне «Шеллефтео» выбыл на стадии четвертьфинала плей-офф.