Ги Буше: Для «Оттавы» неважно, считают ли нас фаворитами или аутсайдерами плей-офф НХЛ

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции.

- Для нас неважно, считают нас фаворитами или аутсайдерами. Главное, что мы там. Мы участники финала конференции, - заявил Буше.

Напомним, минувшей ночью «Сенаторы» выиграли у «Рейнджерс» шестой матч серии и вышли в финал Восточной конференции. Там им предстоит встреча с победителем противостояния «Питтсбург» - «Вашингтон» (текущий счет: 3-3).



