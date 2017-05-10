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«Рома» рассчитывает приобрести Имбула

Источник:  The TelegraphКомментарии

Полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула ближайшим летом может оказаться в «Роме», сообщает The Telegraph.

24-летний француз, переход которого побил трансферный рекорд «Сток Сити», так не и не смог закрепиться в составе команды.

Он не выходил на поле с первых минут с 27 декабря, а в последнее время не всегда попадает даже в число запасных. За полтора сезона в Англии Имбула забил два гола в 26 матчах премьер-лиги.

Напомним, за трансфер Имбула «Сток Сити» заплатил «Порту» 18,3 миллиона фунтов и теперь постарается отбить хотя бы часть потраченных средств.

Ожидается, что «гончары» рассчитывают получить от «Ромы» по крайней мере 10 миллионов фунтов.

Добавим, что ранее Имбула играл за «Генгам» (2009-2013), «Марсель» (2013-2015) и «Порту» (2015-2016).

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