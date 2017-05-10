Ален Виньо: «Рейнджерс» могли выиграть серию, но «Оттава» заслужила выход в полуфинал
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.
- Мы проиграли четыре матча. Все решалось за счет одного момента в атаке или в защите. Мы могли выиграть. Но либо мы на один раз больше ошибались в обороне, либо реализовали на один голевой момент меньше. Но надо отдать им должное. Они хорошо играли и заслужили победу, - заявил Виньо.
Напомним, минувшей ночью «Сенаторы» выиграли у «Рейнджерс» шестой матч серии и вышли в финал Восточной конференции. Там им предстоит встреча с победителем противостояния «Питтсбург» - «Вашингтон» (текущий счет: 3-3).
Матч
Рейнджерс - Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы:
Хоффман (Макартур, Карлссон), 4:27 (0:1). Стоун (Макартур, Уайдмен), 14:44 (0:2). Зибанежад (Зукарелло, Холден), 33:32 (1:2). Карлссон (Райан, Андерсон), 35:53 (1:3). Крейдер (Зибанежад, Смит), 40:53 (2:3). Пажо (Стоун), 59:53 (2:4 - п.в.).
Место и дата
10 мая 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция