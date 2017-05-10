Ален Виньо: «Рейнджерс» могли выиграть серию, но «Оттава» заслужила выход в полуфинал

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

- Мы проиграли четыре матча. Все решалось за счет одного момента в атаке или в защите. Мы могли выиграть. Но либо мы на один раз больше ошибались в обороне, либо реализовали на один голевой момент меньше. Но надо отдать им должное. Они хорошо играли и заслужили победу, - заявил Виньо.

Напомним, минувшей ночью «Сенаторы» выиграли у «Рейнджерс» шестой матч серии и вышли в финал Восточной конференции. Там им предстоит встреча с победителем противостояния «Питтсбург» - «Вашингтон» (текущий счет: 3-3).



