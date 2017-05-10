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Габи: Несколько лет назад мы обыграли «Реал» со счетом 4:0. Уверен, «Атлетико» сумеет сделать камбэк

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан и полузащитник мадридского «Атлетико» Габи Фернандес дал комментарий в преддверии ответного матча с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.

«Мы собираемся отдать все силы. Сегодня мы попытаемся совершить нечто очень сложное. Мы должны сыграть намного лучше, чем в первом матче. Нам нужна более сбалансированная игра. Мы думаем над тем, как повернуть все в свою пользу.

У нас компактная команда, которая может менять стиль игры. До сих пор нам это помогало. Мы должны использовать свои моменты и пытаться реализовать «стандарты». Последний матч Лиги чемпионов на стадионе «Висенте Кальдерон» – это особое событие. Надеюсь, это будет особенный вечер для всех

Несколько лет назад мы выиграли 4:0, забив два быстрых гола. Им пришлось раскрываться, и мы забили еще дважды. Завтра все будет по-другому. Но мы уверены, что можем сделать камбэк», – цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Атлетико» и «Реала» состоится сегодня и стартует в 21.45 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Атлетико - Реал

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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