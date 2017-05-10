Дани Алвес: «Ювентус» пока еще ничего не достиг

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес подвел итоги ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1) на «Ювентус Стэдиум» и рассказал, чего ждет от финала в Кардиффе.

«Горжусь тем, что мы сделали вместе – я и мои партнеры по команде, – приводит слова Алвеса официальный сайт УЕФА. – Попасть снова в финал – это огромная радость для каждого. Я не так часто забиваю, поэтому каждый гол для меня особенный. Конечно, я счастлив, ведь мне удалось помочь команде выиграть и выйти в финал. Мы пока еще ничего не достигли. Теперь нам нужно привезти трофей домой.

За свою карьеру 34-летний бразилец три раза выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» (2009, 2011, 2015). Причем в последний раз – обыграв в финале «Ювентус».

«Прошлое – это прошлое, сейчас надо думать о настоящем. Нам предстоит сыграть в финале. Совершенно не важно, что было раньше. Теперь значение имеет только возможность добиться успеха у нынешней команды. Сегодняшний «Ювентус» значительно увереннее в себе, чем два года назад, и мы намерены добиться победы.

Мы ради этого провели огромную работу, и дело свое делали хорошо. Наша задача – двигаться шаг за шагом к конечной цели. Сейчас осталось сделать последнее усилие. Пока мы еще ничего не выиграли, хотя списывать со счетов все то, чего мы уже добились, не стоит. В финале будет тяжело, но победа в нем станет настоящей фантастикой», – добавил Алвес.

Напомним, соперник «Ювентуса» по финалу определится в среду в ответном матче между «Атлетико» и «Реалом». В первой игре на «Сантьяго Бернабеу» победу одержал «Реал» (3:0).

Финал пройдет 3 июня в Кардиффе.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Монако»