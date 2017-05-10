Гарай вошел в сферу интересов «Челси», а также «Интера»

Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай, который ныне выступает в составе «Валенсии», может сменить клуб. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно источнику, к игроку сборной Аргентины проявляют интерес «Челси», а также миланский «Интер». Отмечается, что «летучие мыши» готов продать 30-летнего футболиста за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Гарай провел во всех турнирах за «Валенсию» 32 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с испанским клубом рассчитан до 2020 года.