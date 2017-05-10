Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск3 : 0Спартак-2
Футбол  Шинник- : -Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гарай вошел в сферу интересов «Челси», а также «Интера»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай, который ныне выступает в составе «Валенсии», может сменить клуб. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно источнику, к игроку сборной Аргентины проявляют интерес «Челси», а также миланский «Интер». Отмечается, что «летучие мыши» готов продать 30-летнего футболиста за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Гарай провел во всех турнирах за «Валенсию» 32 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с испанским клубом рассчитан до 2020 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Наполи»: Мертенс? Через неделю выступим с официальным заявлениемПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом.Сабатини назначен техническим координатором «Интера» и «Цзянсу Сунин»Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини назначен техническим координатором «Интера». Об этом было объявлено китайской компанией Suning Group, которая стала владельцем «нерадзурри».«Рома» рассчитывает приобрести ИмбулаПолузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула ближайшим летом может оказаться в «Роме», сообщает The Telegraph.«Барселона» надеется, что Месси уговорит Ди Марию перейти в каталонский клубРуководство «Барселоны» в летнее трансферное окно планирует обновить состав первой команды.Опередили «Барселону». Все отставки тренеров Примеры в этом сезонеОпередили «Барселону». Все отставки тренеров Примеры в этом сезоне«Советский спорт» вспоминает отставки главных тренеров клубов примеры в этом сезоне.«МЮ» по инициативе Моуринью постарается приобрести ДайераПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может сменить Лондон на Манчестер по окончании сезона. Об этом сообщает Mirror.Андрей Канчельскис: Слуцкий в «Челси»? Первое апреля уже давно прошлоБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит в то, что Леонид Слуцкий станет новым главным тренером «Челси».«Челси» интересуется защитником «Атлетика» ЛапортомЗащитник «Атлетика» (Бильбао) Эмерик Лапорт может перейти в «Челси».Конте готов продлить контракт с «Челси» на своих условияхГлавный тренер «Челси» Антонио Конте готов подписать новый контракт с клубом, если ему будет разрешено выбрать себе ассистента.Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставкуГлавный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставкуГлавный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт миланского клуба.Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси»Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал попадание команды в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.Неманья Матич: Рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьешь гол?Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился впечатлениями от крупной победы в матче 36-го тура английской премьер-лиги против «Мидлсбро» (3:0), в которой сербскому футболисту удалось забить первый мяч в АПЛ.Марез попросит «Лестер» отпустить его в другой клубПолузащитник «Лестера» Рияд Марез рассчитывает по окончании сезона сменить клуб.Балотелли может перейти в 14-й клуб чемпионата ИспанииФорвард «Ниццы» Марио Балотелли грядущим летом покинет лигу 1 и станет свободным агентом.Китайский клуб предлагает Морате 35 млн евро за сезонФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Marca.Диего Коста прокомментировал интерес китайского клубаФорвард «Челси» Диего Коста опроверг информацию о переезде грядущим летом в китайский клуб.Бэйл договорился с Моуринью о трансфере в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Mirror, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл планирует покинуть столичный клуб по окончании сезона.Антонио Конте: Историю Фабрегаса в этом сезоне можно приводить в пример другим футболистамГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ситуации полузащитника «синих» Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу лондонского клуба.Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулуГлавный тренер «Челси» прокомментировал домашнюю победу над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницуПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после домашней победы над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии поделился ожиданиями от близкого триумфа.
Футбол
Габи: Несколько лет назад мы обыграли «Реал» со счетом 4:0. Уверен, «Атлетико» сумеет сделать камбэк
Футбол
Заммэра Москвы: На поле «Лужников» нет проплешин, можно ставить ворота и играть
Футбол
«Виктория Пльзень» интересуется Комличенко
Футбол
«МЮ» по инициативе Моуринью постарается приобрести Дайера
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Эсекиэль Гарай
Эсекиэль Гарайвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы