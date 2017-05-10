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Рене Фазель: Комиссионер НХЛ подтвердил, что лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018

Источник:  TSNКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании своего разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттманом. 

- Во вторник у меня был телефонный разговор с Гэри, который снова сказал мне, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду-2018, - заявил Беттман.

Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде в минувшем апреле.

Игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане.

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги участвовали в олимпийских турнирах с 1998 по 2014 год.


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