Рене Фазель: Комиссионер НХЛ подтвердил, что лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании своего разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттманом.

- Во вторник у меня был телефонный разговор с Гэри, который снова сказал мне, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду-2018, - заявил Беттман.

Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде в минувшем апреле.

Игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане.

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги участвовали в олимпийских турнирах с 1998 по 2014 год.





