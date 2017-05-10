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ИИХФ отложила на год решение по МЧМ-2023, на который претендует Новосибирск

Источник:  Р-СпортКомментарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отложение решение по определению хозяина молодежного чемпионата мира 2023 года на следующий год, сообщил президент организации Рене Фазель.

Напомним, одним из кандидатов на проведение этого турнира является Новосибирск.

«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров.

Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании, а в этом месяце будем выбирать только хозяина взрослого чемпионата мира 2021 года, за который поборются Финляндия и подавшие совместные заявки Белоруссия и Латвия», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, в 2018 году молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США), в 2019 году – в Ванкувере и Виктории (Канада), в 2020 году – в Праге (Чехия).

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