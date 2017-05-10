Микаэль Сильвестр: Венгер останется в «Арсенале», этот клуб у него в крови
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Микаэль Сильвестр уверен, что его соотечественник Арсен Венгер не покинет столичный клуб по окончании сезона.
«Думаю, Венгер останется. У «Арсенала» есть все шансы отлично закончить сезон – команда сыграет в финале Кубка Англии и ведет борьбу за топ-4 АПЛ.
Арсен – упрямый человек, который хочет добиться успеха. «Арсенал» у него в крови, он не оставит это дело просто так», – цитирует Сильвестра talkSPORT
Ранее сообщалось, что клуб предложил французскому специалисту новый контракт, однако, наставник «пушкарей» примет окончательное решение по окончании сезона.
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