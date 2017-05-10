Раньери может возглавить «Ниццу» в случае ухода Фавра

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери будущим летом может возглавить «Ниццу», сообщает France Football.

Ранее сообщалось о том, что нынешний главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр может возглавить дортмундскую «Боруссию» в случае отставки Томаса Тухеля.

Если это произойдет, «Ниццу» может принять Раньери. В данный момент команда уверенно занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1.

У 65-летнего Раньери уже есть опыт работы в чемпионате Франции. С 2012 по 2014 год он тренировал «Монако».

Клаудио привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии-2015/16, однако по ходу нынешнего сезона итальянец был уволен.





