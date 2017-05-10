Чешский форвард Кубалик перешел в «Салават Юлаев»
Чешский нападающий Доминик Кубалик стал игроком «Салавата Юлаева». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Отмечается, что контракт с игроком рассчитан до 2019 года. Хоккеист будет выступать за новую команду под номером 18.
Напомним, 21-летний форвард был задрафтован российской командой в 2016 году.
В нынешнем сезоне Кубалик провел шесть матчей за сборную Чехии в Евротуре и набрал 6 (1+5) очков, а в 2015 году Кубалик стал капитаном молодежной сборной на чемпионате мира.
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