Сабатини назначен техническим координатором «Интера» и «Цзянсу Сунин»

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини назначен техническим координатором «Интера». Об этом было объявлено китайской компанией Suning Group, которая стала владельцем «нерадзурри».

При этом Сабатини будет также курировать другой клуб Suning Group – «Цзянсу Сунин», который по итогам прошлого сезона вылетел из китайской суперлиги.

Условия соглашения Сабатини с «Интером» не разглашаются, но могут быть обнародованы в ходе совместной пресс-конференции с представителями Suning Group.

Напомним, что Сабатини стал спортивным директором «Ромы» летом 2011 году, сменив на этом посту Даниэле Праде. С 2014 года «джаллоросси» неизменно входили в первую тройку серии A, дважды став вторыми (2014, 2015), а в прошлом сезоне заняв третье место.

Добавим, что накануне «Интер отправил в отставку главного тренера Стефано Пиоли.