Василий Уткин: Карреру звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другого

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России-2016/17.

- Спартак» так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!

Тренеров меняли бесконечно. Самыми неподходящими, на мой взгляд, были Александр Старков (2004-2006) и Мурат Якин (2014-2015). Не потому, что они плохие специалисты. Они, как говорится, были не от той стены гвозди. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало. Говорят же умные люди, что невозможно понять, как «Спартак» играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.

Нельзя также сказать, что «Спартак» обошел по-настоящему сильных соперников. «Зенит» и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился не выдающийся, - заявил Уткин.

Напомним, красно-белые стали чемпионами России впервые с 2001 года.

