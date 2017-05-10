Даниил Квят: Когда выступаешь в стране напарника, можешь сосредоточиться на пилотаже

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего ждет от Гран-при Испании, который пройдет 12-14 мая в Барселоне.

«Выступление в стране твоего напарника по команде означает, что к тебе будет приковано меньше внимания, что иногда может быть хорошо, так как позволяет больше сосредоточиться на пилотаже. В таком случае большинство мероприятий проходит с его участием. Пару недель назад так было со мной в России. Теперь мы поменяемся. Теперь пришла очередь Карлоса.

Я знаю много испанских слов и хорошо говорю на этом языке. Мы с Карлосом уже много лет партнеры по команде, так что мне легко практиковаться и учить новые слова. У меня уже была хорошая база, так как я учил испанский как второй иностранный язык в итальянской школе. Мне это нравилось. Это было не так сложно. Я также люблю испанскую еду», – приводи слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, в четырех гонках сезона Квят набрал два очка и занимает 14-е место в личном зачете пилотов.