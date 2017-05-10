Источник: «Ни у кого из ру-талантов нет ни капли сил и желания работать с PGL»

Один из «талантов» русскоязычной студии освещения турниров по Dota 2 написал открытое письмо на портале reddit.com, в котором возмутился организацией турниров от компании PGL.



1. Манила Мейджор прошла великолепно, организаторы подкупили нас созданными условиями для комфортной работы.

2. Перед Бостоном Valve применяют новую систему работы студии, отправляя комментаторов на место события, а студию аналитики оставляют дома. Возникает необходимость в дополнительном подрядчике для студии аналитики.

3. PGL объявляют тендер, но сами делают выбор в пользу Starladder еще до окончания приема заявок, потому что глава PGL является хорошим другом с главой Starladder.

4. Valve прознают об этих махинациях и передают проведение Бостона RuHub. При этом бюджет, который должны были выделить PGL на застройку студии, практически отсутствуют, и RuHub доплачивает из своего кармана внушительную сумму денег.

5. Перед Киевским Мейджором появляется информация, что отбором талантов занимается комитет из людей, чьи имена не разглашаются. Понять кто это и за какие заслуги их голоса имеют вес – не удается.

6. PGL ставят всех перед фактом их приглашения, без упоминания зарплат. В течение следующих двух недель румыны увиливают от ответа, потом говорят что оплата будет той же, что и на Бостоне, а при попытке обсудить увеличение оплаты труда, ссылаются на ограниченность бюджета и начинают игнорировать любые попытки выйти на связь.

7. Киев Мейджор становится первым турниром, где организаторы турнира отказываются присылать приглашения талантам и говорят, что это не их проблема.

8. После сбора всех в Киеве, PGL организовывают встречу с v1lat, где в разговоре сообщают о том, что им абсолютно все равно, что будет происходить на русской трансляции, будут ли там переводы интервью, включения или что-либо еще. Это не забота главного организатора турнира.

9. Любые просьбы во время турнира, даже самые незначительные, сопровождаются лишь игнорированием со стороны PGL. При этом сотрудники Valve, находящиеся на этом же месте проведения, решают те же вопросы за считанные минуты.

10. Безразличие PGL по отношению к ру-освещению преследует людей на протяжении всего ивента. PGL выглядят не главным организатором турнира, а просто подрядчиком английской трансляции.



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