«Спартак-2» потерпел крупное поражение в Хабаровске
«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Спартак-2» (3:0) в матче 36-го тура первенства ФНЛ.
Забитыми мячами в составе хозяев поля отметились Руслан Корян, Денис Дедечко и Владислав Никифоров.
Красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, «СКА-Хабаровск» идет на третьем месте, сохраняя шансы на выход в премьер-лигу (через переходные матчи).
14 мая «Спартак-2» на своем поле сыграет с «Химками», а команда из Хабаровска в тот же день на выезде сразится с «Тосно».
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак-2 - 3:0 (1:0)
Голы
Корян 34 (1:0). Дедечко 49 (2:0). Никифоров 54 (3:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Эдиев, Черевко, Калинский, Дедечко (Друзин, 78), Димидко, Корян (Астафьев, 60), Казанков (Киреев, 69), Никифоров (Купчин, 73), Лескано
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Шанбиев (Нимели, 55), Бакаев (Руденко, 73), Леонтьев, Самсонов, Савичев (Пантелеев, 76), Тимофеев, Давыдов
Предупреждения:
нет - Бакаев, 53
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
10 мая 11:30, имени Ленина, Онлайн-трансляция