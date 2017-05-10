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«Спартак-2» потерпел крупное поражение в Хабаровске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Спартак-2» (3:0) в матче 36-го тура первенства ФНЛ.

Забитыми мячами в составе хозяев поля отметились Руслан Корян, Денис Дедечко и Владислав Никифоров.

Красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, «СКА-Хабаровск» идет на третьем месте, сохраняя шансы на выход в премьер-лигу (через переходные матчи).

14 мая «Спартак-2» на своем поле сыграет с «Химками», а команда из Хабаровска в тот же день на выезде сразится с «Тосно».

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак-2 - 3:0 (1:0)

Голы

Корян 34 (1:0). Дедечко 49 (2:0). Никифоров 54 (3:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Эдиев, Черевко, Калинский, Дедечко (Друзин, 78), Димидко, Корян (Астафьев, 60), Казанков (Киреев, 69), Никифоров (Купчин, 73), Лескано

Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Шанбиев (Нимели, 55), Бакаев (Руденко, 73), Леонтьев, Самсонов, Савичев (Пантелеев, 76), Тимофеев, Давыдов

Предупреждения:

нет - Бакаев, 53

Судья:

Евгений Кукуляк (Россия)

Место и дата

10 мая 11:30, имени Ленина, Онлайн-трансляция


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