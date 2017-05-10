Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск3 : 0Спартак-2
Футбол  Шинник- : -Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкл Кэррик: На Моуринью надо смотреть и учиться

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил уровень наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который встал у руля английского клуба минувшим летом.

«Он победитель. Он побеждал везде, где работал, и это уже исчерпывающая характеристика. Благодаря своей успешности он, определенно, пользуется уважением со стороны футболистов и всех футбольных людей. На него надо смотреть и учиться. Он один из нас, мы все стремимся к победам и хотим завоевывать трофеи.

Он тренер и ведет нас и клуб в целом. В этом сезоне было множество позитивных моментов: стабильность команды, уровень игры в целом. К концу сезона мы подходим с уверенностью в своих силах и смело смотрим в будущее», – цитирует хавбека «МЮ» официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«МЮ» по инициативе Моуринью постарается приобрести ДайераПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может сменить Лондон на Манчестер по окончании сезона. Об этом сообщает Mirror.Жозе Моуринью: В «МЮ» сложилась такая ситуация, что один и тот же состав не может играть постоянноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о проблемах английского клуба.Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»«Советский спорт» рассказывает, почему один из лидеров «Королевского клуба» решил вернуться в английскую премьер-лигу.Бэйл договорился с Моуринью о трансфере в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Mirror, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл планирует покинуть столичный клуб по окончании сезона.Хуан Мата: «Сельта» сделает все, чтобы перевернуть ход противостояния. Уверен в этомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата обратился к болельщикам «красных дьяволов» после поражения от «Арсенала».«Челси» стал третьим клубом, одержавший в АПЛ 300 домашних побед«Челси», обыграв «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии, стал третьим клубом, который одержал в премьер-лиге 300 побед в родных стенах.Шесть клубов АПЛ интересуются голкипером «Сандерленда» ПикфордомГолкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд попал в сферу интересов сразу шести клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.Никогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНикогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНаш обозреватель продолжает тему матча, прервавшего беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед». Дочитайте до конца: там вас ждет сюрприз!Лукаку может отказаться от возвращения в «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Чемпионство «Спартака», вылет «Сент-Луиса» и победа сборной России – в обзоре утренних новостейЧемпионство «Спартака», вылет «Сент-Луиса» и победа сборной России – в обзоре утренних новостей«Советский спорт» предлагает своим читателям подборку утренних новостей.Жозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеЖозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов после поражения от лондонского «Арсенала» в 36-м туре АПЛ.Арсен Венгер: У «Арсенала» есть математические шансы попасть в четверку, но нам нужна помощьГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Разочарован результатом, но не нашей игройГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в 36-м туре чемпионата Англии.Сладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛСладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛЛондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед». Обозреватель «Советского спорта» - о будничном в британской классике.«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Арсенала».«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». ОнлайнВ матче 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед»Сегодня «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Хоккей
Рене Фазель: Комиссионер НХЛ подтвердил, что лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018
Футбол
Габи: Несколько лет назад мы обыграли «Реал» со счетом 4:0. Уверен, «Атлетико» сумеет сделать камбэк
Футбол
Заммэра Москвы: На поле «Лужников» нет проплешин, можно ставить ворота и играть
Футбол
«Виктория Пльзень» интересуется Комличенко
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Майкл Кэррик
Майкл Кэрриквсе новости