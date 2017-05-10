Майкл Кэррик: На Моуринью надо смотреть и учиться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил уровень наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который встал у руля английского клуба минувшим летом.

«Он победитель. Он побеждал везде, где работал, и это уже исчерпывающая характеристика. Благодаря своей успешности он, определенно, пользуется уважением со стороны футболистов и всех футбольных людей. На него надо смотреть и учиться. Он один из нас, мы все стремимся к победам и хотим завоевывать трофеи.

Он тренер и ведет нас и клуб в целом. В этом сезоне было множество позитивных моментов: стабильность команды, уровень игры в целом. К концу сезона мы подходим с уверенностью в своих силах и смело смотрим в будущее», – цитирует хавбека «МЮ» официальный сайт УЕФА.

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