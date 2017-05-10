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Президент «Наполи»: Мертенс? Через неделю выступим с официальным заявлением

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом.

«Вопрос должен быть решен в ближайшее время. Через неделю мы выступим с официальным заявлением», – приводит слова Де Лаурентиса Goal.com.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, футболист продлит контракт с итальянским клубом, если руководство согласится повысить ему зарплату.

В нынешнем сезоне 30-летний Мертенс провел во всех турнирах 43 матча, забил 30 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 25 млн евро, а его контракт с «Наполи» рассчитан до 2018 года.

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