Семен Варламов приступил к тренировкам после травмы

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов восстановился от травмы и начал восстановительные тренировки.



- Семен восстановился от травмы, врачи вчера дали добро на то, чтобы он приступил к тренировкам. В Америке он будет проводить индивидуальные тренировки, чтобы быть готовым к тренировочному лагерю «Колорадо», который начнется в середине сентября, - цитирует отца игрока Александра Варламова агентство ТАСС.

В регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков.

Напомним, в конце января он перенес операцию (хроническая травма паха) и выбыл из строя до конца сезона.

