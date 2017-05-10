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Олег Кузьмин: Вся Россия заждалась чемпионства «Спартака»

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Воспитанник московского «Спартака» Олег Кузьмин, который ныне выступает в составе «Рубина», прокомментировал победу красно-белых в РФПЛ, а также объяснил, почему ему не удалось закрепиться в основе столичного клуба.

«Была большая конкуренция. Если помните, в концовке 90-х «Спартак» всегда был на виду, практически всегда чемпион. Поэтому пробиться туда молодому футболисту было очень сложно. Понятно, что мне было тогда 17-18 лет, а у команды и так все хорошо, для нас вообще за счастье было, что просто брали тренироваться с основной командой.

Мы, воспитанники «Спартака», встречаемся каждый год зимой и проводим турнир среди выпускников 1978—1984 годов рождения. При общении всегда говорим, что все мы внутри остаемся красно-белыми. И конечно, ощущаю себя спартаковцем. Все-таки футбольная школа дала дорогу в жизнь.

Ну за «Спартаком», как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про «Спартак»? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства «Спартака». Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом», – цитирует Кузьмина «Реальное время».

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