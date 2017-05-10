Владимир Потанин: «Норильский Никель» не планирует спонсировать ФК «Динамо»
Генеральный директор «Норильского Никеля» Владимир Потанин опроверг слухи о том, что его компания станет спонсором ФК «Динамо».
- Я бы не хотел далеко уходить от хоккейной темы, но могу сказать, что у нас в «Норильском Никеле» есть и другие проекты, отличные от хоккея. Мы поддерживаем РФС, инициативы, связанные с Чемпионатом мира 2018 года, оказали помощь школе Льва Яшина, но это разовая акция. Мы стараемся помогать там, где можем, но в наших планах нет пункта о спонсировании ФК «Динамо», - заявил Потанин.
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