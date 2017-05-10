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Павел Колобков: Морально уже готов начать занятия хоккеем

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал итоги финального матча за Кубок Крутова Ночной хоккейной лиги, который состоялся в Сочи.

- Ночная хоккея лига - уникальный проект, в мире такого большого нет. Количество участников увеличивается с каждым годом. По матчам видно, что мастерство игроков растёт, ребята тренируются и профессионально подходят к делу. В России нет проектов такого масштаба, разве что в футболе. У нас играют в волейбол, баскетбол, но так, чтобы 74 региона! Эта лига может быть примером для других видов спорта.

Вектор развития у Ночной лиги правильный, нужно поддерживать этот проект, у него большое будущее. Глядя на финальный матч самому захотелось встать на коньки. Все смотрелось на очень высоком уровне.

Благодаря победителям Москва получит новый каток, поиск земли не станет проблемой. Главное, чтобы были победители, а мы свои обязательства выполним. Хотелось бы мне начать играть в хоккей? Морально уже готов к тренировкам. В Министерстве пока играем в футбол, но, к сожалению, пока в тройку среди министерств не входим. Думаю, скоро начнем играть и в хоккей, - сказал Колобков.

Ранее московская любительская команда «Сталкер» стала обладателем Кубка Крутова Ночной хоккейной лиги, победив в финале земляков из «Скоростной машины» со счетом 3:0. Победители получат грант от Министерства спорта РФ в размере 100 млн. рублей, которые будут направлены на постройку нового ледового катка в столице.


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