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ВФВ может рассмотреть включение клуба из Петербурга в Суперлигу 24 мая

Источник:  Р-СпортКомментарии

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Всероссийская федерация волейбола может рассмотреть возможность включения клуба из Петербурга в состав участников мужской Суперлиги-2017/18 на совещании команд 24 мая.

– ВФВ не будет рассматривать вопрос возможного появления нового клуба из Петербурга в мужской Суперлиге до совещания команд 24 мая. В Петербурге, действительно, у некоторых больших руководителей есть желание возродить большой волейбол в городе. Если эта информация подтвердится к 24 мая, то этот вопрос может быть поднят на совещании команд мужской Суперлиги.

В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба борется за третий вид спорта

Попасть новому клубу сразу в Суперлигу проблематично. Должна быть какая-то вакансия или определенные обстоятельства. На данный момент никто из действующих клубов мужской Суперлиги не изъявлял желание покинуть состав участников по собственному желанию, – приводит слова источника «Р-Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге создадут новый волейбольный клуб под названием «Зенит», который будет включен в состав участников мужской Суперлиги.

Последним клубом из Петербурга, участвовавшем в турнире, был «Автомобилист». В сезоне-2011/12 команда заняла последнее место, вылетев в Высшую лигу «А». Сейчас в Суперлиге выступает клуб из Ленинградской области – «Динамо-ЛО». 

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