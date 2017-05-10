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Фанаты «Ливерпуля» забросали камнями автомобиль Коутиньо (фото)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на английские СМИ, фанаты «Ливерпуля» забросали камнями автомобиль полузащитника «красных» Филипе Коутинью.

Отмечается, что инцидент произошел на парковке возле стадиона «Эндфилд». Согласно источнику, результате действий на автомобиле игрока были выбиты боковые стекла и поврежден кузов.

Ранее сообщалось, что игрок хавбек сборной Бразилии дал согласие на переезд в «Барселону».

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