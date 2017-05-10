Blizzard создала отдел по развитию киберспорта
Компания Blizzard создала отдел по развитию киберспорта.
Подразделение Major League Gaming займется продвижением Overwatch League и Call of Duty World League. Новая структура будет работать с командами, рекламодателями, спонсорами, заниматься разработкой контента, организацией турниров и управлением медиасетью MLG.
Напомним, что Activision Blizzard приобрела Major League Gaming за 46 миллионов долларов.
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