Эмиль Гарипов: Всю зарплату отдаю родителям, а себе оставляю на еду

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, какое применение он находит своей зарплате.

- Я всю зарплату родителям отдаю. Оставляю себе на еду, еще какие-то вещи. Родители мне, таким образом, создают какую-то подушку безопасности на будущее. Многие ведь игроки прожигают жизнь во время карьеры, а потом у них ничего не остается. Мне отец всегда говорил, что ты должен жить так, чтобы после карьеры мог жить такой же жизнью и тебе на это хватало. Нужно скромнее жить, - рассказал Гарипов в интервью порталу «Бизнес-онлайн».