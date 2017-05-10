Стефан Да Коста: Мы же не сборная России, для Франции каждая победа – это событие

Форвард сборной Франции Стефан Да Коста прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Не нужно удивляться тому, что мы радовались победе над швейцарцами так, будто выиграли золото. Знаете, мы же не сборная России, для нас каждая победа на чемпионате мира – это событие, и мы не собираемся сдерживать себя. Тем более что победили мы действительно хорошие команды – финнов и швейцарцев. Мы дважды уступали по ходу игры с командой Швейцарии, но вырвали нужную нам победу. То, как мы радовались ей – это абсолютно нормально.

Первая игра турнира против норвежцев (2:3) у нас не получилась. Не знаю, в давлении ли дело или нет, но мы играли не так уверенно, как следующие два матча. Наверное, это давление от того, что играем в Париже, плюс то, что в команде много молодых ребят. Я пропустил матч с финнами, потому что заболел, пришлось поехать в больницу, но теперь со мной все хорошо, - передает слова Да Косты «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник сборная Франции обыграла команду Швейцарии в серии буллитов со счетом 4:3. До этого французы разгромили команду Финляндии 5:1.