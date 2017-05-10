Петер Регин: Я очень большой фанат Мозякина

Форвард сборной Дании Петер Регин перед матчем со сборной России высказался о форварде Сергее Мозякине.

«Конечно, самый опасный игрок КХЛ в составе сборной – это Мозякин. Это один из лучших хоккеистов, играющих в Европе, я очень большой его фанат. В «Йокерите» мы пытались его остановить хоть как-нибудь, но он продолжал забивать. Совершенно не представляю, как его можно остановить. Его статистика говорит, что не я один не могу решить этот вопрос.

Но и без Мозякина у россиян достаточно очень опасных игроков. Например, (Артемий) Панарин или (Вадим) Шипачев. В общем, там достаточно тех, кто может нам забить», – приводит «Р-Спорт» слова Регина.

Напомним, матч Россия – Дания пройдет 11 мая. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча