Петер Регин: Я очень большой фанат Мозякина
Форвард сборной Дании
Петер Регин перед матчем со сборной России высказался о форварде Сергее
Мозякине.
«Конечно, самый опасный игрок КХЛ в составе сборной – это
Мозякин. Это один из лучших хоккеистов, играющих в Европе, я очень большой его
фанат. В «Йокерите» мы пытались его остановить хоть как-нибудь, но он продолжал
забивать. Совершенно не представляю, как его можно остановить. Его статистика
говорит, что не я один не могу решить этот вопрос.
Но и без Мозякина у россиян достаточно очень опасных игроков. Например, (Артемий) Панарин или (Вадим) Шипачев. В общем, там достаточно тех, кто может нам забить», – приводит «Р-Спорт» слова Регина.
Напомним, матч Россия – Дания пройдет 11 мая. Начало – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция