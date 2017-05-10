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Полиция Италии отобрала российские права и автомобиль у полузащитника «Эмполи»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на итальянские СМИ, Итальянская полиция оставила футболиста сборной Грузии Левана Мчедлидзе без водительских прав, полученных в России, и автомобиля.

Отмечается, что игрока «Эмполи» остановил дорожный патруль и попросил предъявить документы. При проверке выяснилось, что футболист получил водительские права в России, а это противоречит итальянскому законодательству, согласно которому с 2006 года все автовладельцы должны иметь права, полученные в Италии.

Что касается автомобиля, то он был приобретен более года назад и зарегистрирован в Грузии. Согласно тому же законодательству, все транспортные средства должны быть оформлены в Италии в течение шести месяцев после приобретения, что не было сделано.

Также сообщается, что Мчедлидзе был оштрафован, а для возврата транспортного средства ему необходимо будет оплатить таможенные пошлины.

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