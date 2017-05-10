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Руководство «Спартака» поздравило команду с чемпионством

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

В среду «Спартак» начал подготовку к матчу 28-го тура премьер-лиги с «Амкаром».

Перед началом тренировки команду поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.

Вслед за этим поздравления принимал полузащитник Квинси Промес, у которого родился сын.

Тренировка состояла из разминки, нескольких упражнений технического и тактического толка, а также двусторонней игры на ограниченном участке поля. В занятии, которое продлилось около полутора часов, приняли участие 20 полевых игроков и три вратаря.

В четверг у красно-белых очередной рабочий день, а в пятницу после тренировки команда отправится в Пермь.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда». Начало – 14:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Амкар - Спартак

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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