Руководство «Спартака» поздравило команду с чемпионством
В среду «Спартак»
начал подготовку к матчу 28-го тура премьер-лиги с «Амкаром».
Перед началом тренировки команду поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.
Вслед за этим поздравления принимал полузащитник Квинси Промес, у которого родился сын.
Тренировка состояла из разминки, нескольких упражнений технического и тактического толка, а также двусторонней игры на ограниченном участке поля. В занятии, которое продлилось около полутора часов, приняли участие 20 полевых игроков и три вратаря.
В четверг у красно-белых очередной рабочий день, а в пятницу после тренировки команда отправится в Пермь.
Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда». Начало – 14:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция