Дик Адвокат: Я не напрашивался на работу со сборной Голландии

Дик Адвокат прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Голландии.

- Я ничего не подавал никаких заявок, не вставал на колени, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата. Если бы они нашли кого-то другого, для меня это не стало бы проблемой, но ни выбрали меня, - заявил Адвокат.

Контракт Адвоката с королевским футбольным союзом Голландии рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2018. На этом посту он сменил Данни Блинда.



Адвокат также является главным тренером «Фенербахче». Его соглашение с турецким клубом действует до лета текущего года.

Ранее Дик Адвокат уже работал главным тренером сборной Нидерландов в 1992-94 и 2002-04 годах, а в 1984-87, 1991-92 и в 2016 годах он привлекался в качестве ассистента главного тренера.

