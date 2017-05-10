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Дик Адвокат: Я не напрашивался на работу со сборной Голландии

Источник:  De TelegraafКомментарии

Дик Адвокат прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Голландии.

- Я ничего не подавал никаких заявок, не вставал на колени, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата. Если бы они нашли кого-то другого, для меня это не стало бы проблемой, но ни выбрали меня, - заявил Адвокат.

Контракт Адвоката с королевским футбольным союзом Голландии рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2018. На этом посту он сменил Данни Блинда.

Адвокат также является главным тренером «Фенербахче». Его соглашение с турецким клубом действует до лета текущего года. 

Ранее Дик Адвокат уже работал главным тренером сборной Нидерландов в 1992-94 и 2002-04 годах, а в 1984-87, 1991-92 и в 2016 годах он привлекался в качестве ассистента главного тренера.

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