Молинаро продлил контракт с «Торино

Защитник «Торино» Кристиан Молинаро подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один сезон – до 30 июня 2018 года.

33-летний игрок обороны выступает за «Торино» с 2014 года. Однако в нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразных связок Молинаро провел лишь девять матчей в серии A.

Напомним, ранее Молинаро играл за «Салернитану» (2002-2005), «Сиену» (2005-2007), «Ювентус» (2007-2010), «Штутгарт» (2010-2014) и «Парму» (2014).

В составе сборной Италии на счету защитника два матча в 2010 году.

Добавим, что за три тура до окончания чемпионата «Торино» занимает девятое место, отставая на шесть очков от идущих впереди «Интера» и «Фиорентины».