Якуб Ержабек: С большим нетерпением жду дебюта в НХЛ

Защитник сборной Чехии Якуб Ержабек рассказал, что провел великолепный сезон в «Витязе», с которым пробился в плей-офф КХЛ.

- Конечно, играя в НХЛ я буду ностальгировать, буду вспоминать «Витязь», потому что это был действительно великолепный сезон и для меня, и для всей команды, впервые в истории пробившейся в плей-офф. Я наслаждался этим сезоном, особенное удовольствие получал от игры в большинстве с Марио Кемпе, Миро Аалтоненом, Романом Хораком и Алексеем Копейкиным. Буду вспоминать участие в Матче звезд КХЛ, да что говорить, весь сезон получился необыкновенным для меня

С большим нетерпением жду дебюта в НХЛ, но пока все же стараюсь не думать об этом, а концентрироваться на сборной Чехии и чемпионате мира. , - передает слова Ержабека «Р-Спорт».

В сезоне-2016/17 КХЛ 25-летний чех набрал 36 очков (6+30) в 63 играх за «Витязь». По окончании сезона защитник принял решение подписать контракт с «Монреалем».