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Обладатель Кубка Стэнли Давид Рундблад перешел в СКА

Источник:  ХК СКАКомментарии

Шведский защитник Давид Рундблад продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.

Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на один год.

Напомним, сезон-2016/17 Рундблад провел в швейцарском «Лионс», в 55 матчах за который он набрал 32 (8+24) очка. С 2013 по 2016 год защитник выступал за «Чикаго» в НХЛ. Вместе с «ястребами» Рундблад стал обладателем Кубка Стэнли-2015.

Также он играл за «Аризону» (2011-2013), «Оттаву» (2010-2011) и «Шеллефтео» (2007-2010). Всего в НХЛ швед провел 121 матч, забросил 4 шайбы и отдал 21 передачу.

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