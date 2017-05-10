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«Нефтехимик» объявил об аренде Шарипзянова у «Лос-Анджелеса»

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Защитник Дамир Шарипзянов проведет следующий сезон в «Нефтехимике», сообщает официальный сайт клуба. В среду 21-летний игрок обороны посетил родной клуб, где прошли переговоры о его аренде, и на днях с ним будет заключен контракт.

Шарипзянов имеет действующий контракт с «Лос-Анджелесом», однако генеральному менеджеру «Нефтехимика» Раилю Якупову удалось договориться с «королями» о том, чтобы следующий сезон Шарипзянов провел в родном клубе.

В нынешнем сезоне защитник играл в AHL за «Онтарио» и сделал три результативные передачи в 38 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–1» и 57 минутах штрафа. Кроме того, на его счету 4 (2+2) очка в 10 матчах ECHL за «Манчестер».

Добавим, что в 2016 году в составе молодежной сборной России Шарипзянов стал серебряным призером чемпионата мира.

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