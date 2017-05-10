Лоськов выйдет на поле в матче «Локомотив» - «Оренбург»
Московский «Локомотив» анонсировал участие в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом» 43-летнего Дмитрия Лоськова.
Если у вас были планы на ближайшую субботу, не связанные с футболом, срочно меняйте расписание и приезжайте в Черкизово! 🔥🔥🔥В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: #явиделЛегенду✊
Дмитрий Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб «Локомотива», а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве действующего игрока.
В данный момент «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Матч железнодорожников с «Оренбургом» состоится 13 мая.