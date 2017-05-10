Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск3 : 0Спартак-2
Футбол  Шинник- : -Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бартра вернулся к тренировкам в общей группе (фото)

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Как сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии», защитник «шмелей» Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), приступил к работе в общей группе.

Отмечается, что игрок сборной Испании начал работу с мячом, однако, по индивидуальной программе.

Напомним, после теракта, который произошел 11 апреля в Дортмунде, защитник был прооперирован в связи с переломом лучевой кости правой руки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Томас Тухель: Не буду комментировать слухи о своем уходе из «Боруссии»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался обсуждать с журналистами свое будущее в команде.Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вратарем Вайденфеллером (фото)Дортмундская «Боруссия» подписала новое соглашение с голкипером Романом Вайденфеллером.Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с руководством клубаГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, возможно, покинет команду. Об этом сообщают немецкие СМИ.Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на третье место в бундеслигеМатч 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.«Монако» - «Ювентус». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Монако» и итальянского «Ювентуса» на первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Кельн»Матч 31-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Марк Бартра, пострадавший при взрыве в Дортмунде, начал тренировки с мячомЗащитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра близок к возвращению в строй.Россиянин, подозреваемым в организации взрыва возле автобуса «Боруссии», заявляет о своей невиновностиГражданин РФ, которого подозревают в причастности ко взрыву рядом с автобусом «Боруссии», не признает свою вину. Об этом сообщают немецкие СМИ.Марко Ройс: Играть в Мюнхене невероятно тяжелоПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.Филипп Лам: Мы хотели выйти в финал, но к сожалению, нам это не удалосьЗащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.Томас Тухель: Очевидно, что без удачи никуда, сегодня она была на нашей сторонеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.Карло Анчелотти: Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарованиеГлавный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3) в полуфинале Кубка Германии.Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Баварию»«Бавария» дома уступила дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.Марко Ройс: Наши шансы в матче с «Баварией» - 50:50Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс – о предстоящем матче 1/2 финала Кубка Германии против «Баварии».Томас Тухель: Папастатопулос, скорее всего, сможет сыграть с «Баварией»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.Карло Анчелотти: Если Алаба не будет готов на 100%, то он не сыграет с «Боруссией»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.Арьен Роббен: Если мы выложимся на сто процентов, то сможем победить «Боруссию»Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Шахином (фото)28-летний полузащитник Нури Шахин продолжит выступления за дортмундскую «Боруссию».Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ»Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».
Футбол
Владимир Потанин: «Норильский Никель» не планирует спонсировать ФК «Динамо»
Футбол
Олег Кузьмин: Вся Россия заждалась чемпионства «Спартака»
Хоккей
Семен Варламов приступил к тренировкам после травмы
Футбол
«Спартак-2» потерпел крупное поражение в Хабаровске
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Марк Бартра
Марк Бартравсе новости