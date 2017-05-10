Бартра вернулся к тренировкам в общей группе (фото)

Как сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии», защитник «шмелей» Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), приступил к работе в общей группе.

Отмечается, что игрок сборной Испании начал работу с мячом, однако, по индивидуальной программе.

Напомним, после теракта, который произошел 11 апреля в Дортмунде, защитник был прооперирован в связи с переломом лучевой кости правой руки.