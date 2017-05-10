Игорь Ларионов: Будущее Якупова будет решено во время драфта в Чикаго

Агент Наиля Якупова Игорь Ларионов поделился мнением относительно ближайшего будущего форварда «Сент-Луиса».

- Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с «Сент-Луисом» до 1 июля. Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, все будет решено во время драфта в Чикаго, потому что обычно в это время разрешается вести переговоры, хоккеист получает статус свободного агента. Еще будет драфт расширения для команды из Лас-Вегаса, многие вещи могут поменяться, - приводит слова Ларионова ТАСС.

Якупов в начале октября прошлого года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 40 матчей, в которых набрал 9 очков (3+6).