«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» презентовал гостевую форму сезона 2017/2018. Черные футболки и трусы сделаны по образцу сезона формы 1990-1992 годов.

«Соединяя прошлое с будущим, новая форма отдает дань уважения историческому дизайну, отмечая богатую историю клуба. Графический дизайн оригинальной майки был воссоздан заново на черном фоне с белыми оттенками и тремя классическими полосками Adidas, логотипом клуба и логотипом Adidas в белом цвете. Воротник придает форме современный вид, превращая в майку, которая удобно носить как дома, так на улице и на поле», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне помимо традиционной красной формы «Манчестер Юнайтед» играет в белых и синих майках.