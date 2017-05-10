Определился состав групп на Overwatch World Cup
Завершилось голосование для определения состава отборочных комитетов Overwatch World Cup.
В отборочный комитет России войдут Кирилл «Anak» Николаенко, Георгий «ShadowBurn» Гуща и Рубен «Rubikon» Зурабян. Комитет определит и предложит на утверждение состав команды из сильнейших игроков страны.
Blizzard также объявила о составе групп и местах проведения четырех грядущих мероприятий, в рамках которых этим летом пройдет групповой этап чемпионата.
Группа A (Шанхай, Китай):
1 – Китай
16 – Гонконг
17 – Норвегия
32 – Румыния
Группа B (Шанхай, Китай):
8 – Франция
9 – Дания
24 – Таиланд
25 – Аргентина
Группа C (Сидней, Австралия):
4 – Швеция
13 – Австралия
20 – Италия
29 – Португалия
Группа D (Сидней, Австралия):
5 – Финляндия
12 – Япония
21 – Испания
28 – Вьетнам
Группа E (Катовице, Польша):
2 – Южная Корея
15 – Нидерланды
18 – Польша
21 – Австрия
Группа F (Катовице, Польша):
7 – Канада
10 – Россия
23 – Сингапур
26 – Турция
Группа G (Бербанк, Калифорния):
3 – США
14 – Китайский Тайбэй
19 – Бразилия
30 – Новая Зеландия
Группа H (Бербанк, Калифорния):
6 – Великобритания
11 – Германия
22 – Израиль
27 – Бельгия
Две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, в котором победитель будет определен в ходе матчей на выбывание. Победители каждого из четырех мероприятий группового этапа сразятся в финале турнира Overwatch World Cup на BlizzCon 2017.