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Определился состав групп на Overwatch World Cup

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Завершилось голосование для определения состава отборочных комитетов Overwatch World Cup.

В отборочный комитет России войдут Кирилл «Anak» Николаенко, Георгий «ShadowBurn» Гуща и Рубен «Rubikon» Зурабян. Комитет определит и предложит на утверждение состав команды из сильнейших игроков страны.

Blizzard также объявила о составе групп и местах проведения четырех грядущих мероприятий, в рамках которых этим летом пройдет групповой этап чемпионата.

Группа A (Шанхай, Китай):

1 – Китай
16 – Гонконг
17 – Норвегия
32 – Румыния

Группа B (Шанхай, Китай):

8 – Франция
9 – Дания
24 – Таиланд
25 – Аргентина

Группа C (Сидней, Австралия):

4 – Швеция
13 – Австралия
20 – Италия
29 – Португалия

Группа D (Сидней, Австралия):

5 – Финляндия
12 – Япония
21 – Испания
28 – Вьетнам

Группа E (Катовице, Польша):

2 – Южная Корея
15 – Нидерланды
18 – Польша
21 – Австрия

Группа F (Катовице, Польша):

7 – Канада
10 – Россия
23 – Сингапур
26 – Турция

Группа G (Бербанк, Калифорния):

3 – США
14 – Китайский Тайбэй
19 – Бразилия
30 – Новая Зеландия

Группа H (Бербанк, Калифорния):

6 – Великобритания
11 – Германия
22 – Израиль
27 – Бельгия


Две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, в котором победитель будет определен в ходе матчей на выбывание. Победители каждого из четырех мероприятий группового этапа сразятся в финале турнира Overwatch World Cup на BlizzCon 2017.

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